JUS DE CHAUSSETTES • CIE L’ÉFFEMÉMÈRE À LA GUINGUETTE DU BOUT DU LAC Route du Pradet Pourcharesses, 13 juillet 2023, Pourcharesses.

Pourcharesses,Lozère

« Jus de chaussettes » • Cie L’éffemémère

Parc du Château de Castanet (48)

Jeudi 13 Juillet, 17h30

La semaine prochaine, la Guinguette vous invite à découvrir du cirque au bord du lac !

« Jus de chaussettes » de la Cie L’éffemémère, est un spectacle solo….

Route du Pradet

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie



« Sock juice ? Cie L’éffemémère

Castanet Castle Park (48)

Thursday July 13, 5:30pm

Next week, La Guinguette invites you to discover circus by the lake!

« Jus de chaussettes », by Cie L’éffemémère, is a solo show…

¿ »Zumo de calcetines »? La empresa L’éffemère

Parque del Castillo de Castanet (48)

Jueves 13 de julio, 17.30 h

La próxima semana, la Guinguette le invita a descubrir el circo junto al lago

« Jus de chaussettes », de la compañía L’éffemémère, es un espectáculo en solitario…

« Saft aus Socken » ? Cie L’éffemémère

Park des Schlosses von Castanet (48)

Donnerstag, 13. Juli, 17.30 Uhr

Nächste Woche lädt Sie die Guinguette ein, Zirkus am See zu entdecken!

« Jus de chaussettes » von der Cie L’éffemémère ist eine Solovorstellung…

