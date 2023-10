Concert Quatuor Modigliani Route du Pountet Lacapelle-Biron, 20 octobre 2023, Lacapelle-Biron.

Lacapelle-Biron,Lot-et-Garonne

L’association Connaissance des Jeunes Interprètes vous propose un concert du Quatuor Modigliani qui interprètera des œuvres de Haydn, Schubert, Puccini et Wolff..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Route du Pountet Salle polyvalente

Lacapelle-Biron 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Connaissance des Jeunes Interprètes association offers you a concert by the Modigliani Quartet which will perform works by Haydn, Schubert, Puccini and Wolff.

La asociación Connaissance des Jeunes Interprètes le invita a un concierto del Cuarteto Modigliani, que interpretará obras de Haydn, Schubert, Puccini y Wolff.

Der Verein Connaissance des Jeunes Interprètes schlägt Ihnen ein Konzert des Modigliani Quartetts vor, das Werke von Haydn, Schubert, Puccini und Wolff aufführen wird.

