Vous voulez découvrir le VTT électrique tout-suspendu ? Cette randonnée au coeur du Parc Naturel Régional est faite pour vous ! Rendez-vous à 13h30 dimanche 9 et 16 juillet, au départ de l’espace Hermeline à Bussière-Galant. 45€ par personne. Durée 3 heures. Réservation obligatoire : 06 18 28 93 62.

Route du Plan d’Eau

Want to discover all-suspended electric mountain biking? This ride in the heart of the Parc Naturel Régional is for you! Meet at 1.30pm on Sunday July 9 and 16, starting from Espace Hermeline in Bussière-Galant. 45? per person. Duration 3 hours. Booking essential: 06 18 28 93 62

¿Quieres descubrir la bicicleta de montaña eléctrica con suspensión total? Entonces, ¡este paseo en el corazón del Parque Natural Regional es para ti! Cita a las 13.30 h los domingos 9 y 16 de julio, con salida desde el Espace Hermeline de Bussière-Galant. 45? por persona. Duración 3 horas. Imprescindible reservar: 06 18 28 93 62

Möchten Sie das vollgefederte Elektro-Mountainbike entdecken? Dann ist diese Wanderung im Herzen des Regionalen Naturparks genau das Richtige für Sie! Treffpunkt: 13:30 Uhr am Sonntag, den 9. und 16. Juli, ab Espace Hermeline in Bussière-Galant. 45? pro Person. Dauer: 3 Stunden. Reservierung erforderlich: 06 18 28 93 62

