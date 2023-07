Enigmo Roboto Route du Plan de Lorgue, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Saint-Marc-Jaumegarde, 19 juillet 2023, Saint-Marc-Jaumegarde.

Saint-Marc-Jaumegarde,Bouches-du-Rhône

ALERTE ! Nous avons été envahis par des robots des plus loufoques ! Nous ne savons pas pourquoi ils sont venus ici, nous avons besoin de votre aide d’urgence !.

2023-07-19 fin : 2023-09-15 . EUR.

Route du Plan de Lorgue, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Suivre les panneaux fléchés.

Saint-Marc-Jaumegarde 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



ALERT! We’ve been invaded by some of the craziest robots around! We don’t know why they’ve come here, and we need your urgent help!

¡ALERTA! ¡Hemos sido invadidos por unos robots locos! No sabemos por qué han venido, ¡necesitamos tu ayuda urgentemente!

ALARM! Wir wurden von den verrücktesten Robotern überfallen! Wir haben keine Ahnung, warum sie hierher gekommen sind, wir brauchen dringend deine Hilfe!

Mise à jour le 2023-07-21 par Grand Site Concors Sainte-Victoire