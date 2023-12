Cet évènement est passé Petit marché touristique à Aussois Route du Plan Champ Aussois Catégories d’Évènement: Aussois

Savoie Petit marché touristique à Aussois Route du Plan Champ Aussois, 15 juin 2023, Aussois. Aussois Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-15 08:00:00

fin : 2023-08-31 13:30:00 Flânez devant les présentoirs des exposants du petit marché touristique d’Aussois. Au menu, produits régionaux, vêtements et souvenirs en tous genres….

Route du Plan Champ

Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-16 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme Détails Catégories d'Évènement: Aussois, Savoie Autres Code postal 73500 Lieu Route du Plan Champ Adresse Route du Plan Champ Ville Aussois Departement Savoie

