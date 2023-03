Festival les Brumes 2023: Kyo, Celkilt et Ladies Ballbreaker en concert Route du Pinet Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Festival les Brumes 2023: Kyo, Celkilt et Ladies Ballbreaker en concert Route du Pinet, 8 juillet 2023, Sainte-Sigolène

Haute-Loire Sainte-Sigolène . EUR 28 28 Le festival les Brumes vous propose pour cette édition 2023 une soirée rock avec KYO, CELKILT et les LADIES BALLBREAKER +33 4 71 66 13 07 http://www.lesbrumes.fr/ Route du Pinet Complexe sportif Sainte-Sigolène

