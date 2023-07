Écuries de la Pistole Route du Paradis Bertoncourt, 12 juillet 2023, Bertoncourt.

Bertoncourt,Ardennes

Les Ecuries de la Pistole vous proposent des balades à cheval d’une durée d’1h au départ de Bertoncourt, à partir d’avril et jusqu’à septembre. Tarif réduit pour les adhérents à l’association.D’autres services sont proposés à l’année : débourrage, centre équestre, pension, poney-club, compétition….

Route du Paradis

Bertoncourt 08300 Ardennes Grand Est



The Ecuries de la Pistole offer horseback riding for one hour from Bertoncourt, from April to September. Other services are offered all year round : breaking-in, riding school, pension, pony club, competition…

Las Ecuries de la Pistole ofrecen paseos a caballo de 1 hora desde Bertoncourt, de abril a septiembre. Se ofrecen otros servicios durante todo el año: doma, picadero, pupilaje, pony club, competición…

Die Ecuries de la Pistole bieten Ihnen von April bis September 1-stündige Ausritte von Bertoncourt aus an. Andere Dienstleistungen werden das ganze Jahr über angeboten: Beritt, Reitschule, Pension, Ponyclub, Turniere…

