Bal de La Cosinada avec Alberi Sonori et Bourrasque Route du Paouzadou, Sévérac-d’Aveyron (12), 21 avril 2023, .

Bal de La Cosinada avec Alberi Sonori et Bourrasque Vendredi 21 avril 2023, 21h00 Route du Paouzadou, Sévérac-d’Aveyron (12)

avec Alberi Sonori et Bourrasque

Route du Paouzadou, Sévérac-d’Aveyron (12) Maison des Dolmens Route du Paouzadou, 12150 Sévérac-d’Aveyron, France [{« link »: « mailto:severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40311 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Un bal avec deux duos de musiques à danser d’Italie et d’Occitanie.

ALBERI SONORI > ITÀLIAAlberi Sonori porte avec amour et ardeur le répertoire palpitant de sa terre d’origine, l’Italie du Sud. Les arômes denses de mille paysages festifs de la tarentelle s’alternent à des moments d’expression intime et parfois onirique de chant populaire. Ils sont les tissages d’un vécu quotidien vivant ou d’un passé révolu qui continue à vivre au travers de la musique et le chant. Entre interprétation et création, il nous révèle un répertoire installé dans le fil d’une oralité actuelle. Ces univers se dévoilent progressivement grâce à des voix riches de mille nuances. Elles parlent la langue de plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires, qui se prolongent dans leurs tambours puissants.

BOURRASQUE > LENGADÒC, AUVÈRNHAVoici un duo qui croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central. Dans un univers sonore empreint de modalité, les fifres, banjos, violons et chants viennent faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

___________

19h : Apéritif et initiation aux danses du Sud de l’Italie 21h : Bal Bal organisé dans le cadre de LA COSINADA 2 : Une saison musicale en Sévéragais de janvier à mai 2023. Produit par Sirventés dans le cadre de l’appel à projet du contrat de filière musiques actuelles en Occitanie, avec le soutien du programme LEADER, en partenariat avec le Café Moderne et Radio Cisba. Renseignements : O.T des Causses à l’Aubrac • 05 65 47 67 31 • severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.comsource : événement Bal de La Cosinada avec Alberi Sonori et Bourrasque publié sur AgendaTrad



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T21:00:00+02:00

2023-04-22T01:00:00+02:00