Basherz en concert route du Moulin Sort-en-Chalosse, 25 novembre 2023, Sort-en-Chalosse.

Sort-en-Chalosse,Landes

18h : ouverture du café du moulin

19h : concert Basherz, entrée gratuite, libre participation

20h30 : repas sur réservation 11€.

route du Moulin salle polyvalente Place des courses

Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



6pm: opening of the café du moulin

7pm: Basherz concert, free admission, free participation

8:30 pm: dinner by reservation 11?

18.00 h: apertura del café du moulin

19.00 h: concierto de Basherz, entrada libre, participación gratuita

20.30 h: cena (previa reserva) 11.30 h

18 Uhr: Eröffnung des Mühlencafés

19 Uhr: Basherz-Konzert, Eintritt frei, freie Teilnahme

20:30 Uhr: Essen mit Reservierung 11?

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Terres de Chalosse