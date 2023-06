Les marchés du canal Route du Moulin Castets et Castillon, 30 juin 2023, Castets et Castillon.

Castets et Castillon,Gironde

Marché nocturne sur les bords du canal à partir de 18h30, animations musicales et gourmandises assurées !

Présence d’artisans, de producteurs locaux et de viticulteurs.

Restauration et buvette associatives..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Route du Moulin

Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Night market on the banks of the canal from 6:30pm, with musical entertainment and gourmet treats!

Artisans, local producers and winegrowers present.

Catering and refreshments available.

Mercado nocturno a orillas del canal a partir de las 18.30 h, con música en directo y sabrosos manjares

Habrá artesanos, productores locales y viticultores.

Las asociaciones locales ofrecerán comida y refrescos.

Nachtmarkt an den Ufern des Kanals ab 18:30 Uhr, musikalische Unterhaltung und Leckereien garantiert!

Handwerker, lokale Produzenten und Winzer sind anwesend.

Verpflegung und Erfrischungsstände von Vereinen.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Sauternes Graves Landes Girondines