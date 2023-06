Concert Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon, 15 août 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Orgue et trompette avec André Henry, professeur de trompette à Tokyo, Naoki Kano, 1er prix du conservatoire de Paris et Laurent Fievet, organiste titulaire de Notre Dame à Nice..

2023-08-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-15 . EUR.

Route du Mazet Temple

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Organ and trumpet with André Henry, trumpet teacher in Tokyo, Naoki Kano, 1st prize at the Paris Conservatoire and Laurent Fievet, titular organist at Notre Dame in Nice.

Órgano y trompeta con André Henry, profesor de trompeta en Tokio, Naoki Kano, 1er premio del Conservatorio de París y Laurent Fievet, organista titular de Notre Dame en Niza.

Orgel und Trompete mit André Henry, Trompetenlehrer in Tokio, Naoki Kano, 1. Preis am Pariser Konservatorium, und Laurent Fievet, Titularorganist von Notre Dame in Nizza.

Mise à jour le 2023-06-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon