Fête de la paroisse Route du Mazet, 23 juillet 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Nombreux stands, culte à 10h30 avec la chorale de la Montagne, 12h repas sur réservation et à 17h concert d’orgue au temple par Frédéric Lamantia..

2023-07-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-23 . .

Route du Mazet Salle Bastianou

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Many stands, worship at 10:30 am with the choir of the Mountain, 12 noon meal on reservation and at 5 pm organ concert in the temple by Frederic Lamantia.

Numerosos stands, culto a las 10.30 h con el coro Montagne, comida a las 12 h previa reserva y a las 17 h concierto de órgano en el templo a cargo de Frédéric Lamantia.

Zahlreiche Stände, Gottesdienst um 10.30 Uhr mit dem Chorale de la Montagne, 12 Uhr Essen auf Vorbestellung und um 17 Uhr Orgelkonzert im Tempel von Frédéric Lamantia.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon