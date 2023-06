Café-rencontre Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon, 10 juillet 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Daniela Tonati, rabin et Emmanuelle Seyboit, pasteure « Des femmes et des dieux »..

2023-07-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-10 . .

Route du Mazet Temple

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Daniela Tonati, rabbi and Emmanuelle Seyboit, pastor of « Des femmes et des dieux ».

Daniela Tonati, rabina, y Emmanuelle Seyboit, pastora de « Des femmes et des dieux ».

Daniela Tonati, Rabbinerin und Emmanuelle Seyboit, Pastorin « Des femmes et des dieux ».

