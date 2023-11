Repas dansant choucroute au profit du Téléthon Route du Mas Azerables, 12 novembre 2023, Azerables.

Azerables,Creuse

Repas dansant au profit du Téléthon. Menu choucroute préparé par le traiteur Xavier Lardeau, avec kir, terrine, fromage, dessert et café (autre plat que choucroute possible sur demande). Réservation avant le 10 novembre..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Route du Mas Salle polyvalente

Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Meal and dance in aid of the Telethon. Sauerkraut menu prepared by caterer Xavier Lardeau, with kir, terrine, cheese, dessert and coffee (dishes other than sauerkraut available on request). Reservations by November 10.

Cena y baile a beneficio del Teletón. Menú a base de chucrut preparado por el catering Xavier Lardeau, con kir, terrina, queso, postre y café (platos distintos del chucrut disponibles previa petición). Reserva obligatoria antes del 10 de noviembre.

Tanzmahl zu Gunsten des Telethon. Sauerkrautmenü, zubereitet vom Traiteur Xavier Lardeau, mit Kir, Terrine, Käse, Dessert und Kaffee (andere Gerichte als Sauerkraut auf Anfrage möglich). Reservierung vor dem 10. November.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Pays Sostranien