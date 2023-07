Fête de la ruralité Route du Martinet Saint-Bonnet-de-Bellac, 20 août 2023, Saint-Bonnet-de-Bellac.

Saint-Bonnet-de-Bellac,Haute-Vienne

Vide grenier, spectacle équestre, animations diverses, exposition de véhicules anciens, jeux pour les petits et les grands, feu d’artifice, restauration sur place midi et soir..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Route du Martinet Stade

Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flea market, horse show, various events, vintage vehicle exhibition, games for young and old, fireworks, on-site catering for lunch and dinner.

Rastro, espectáculo ecuestre, animaciones diversas, exposición de vehículos de época, juegos para grandes y pequeños, fuegos artificiales, catering in situ para almuerzos y cenas.

Flohmarkt, Pferdeshow, verschiedene Animationen, Ausstellung von Oldtimern, Spiele für Groß und Klein, Feuerwerk, Verpflegung vor Ort mittags und abends.

Mise à jour le 2023-04-25 par OT Pays du Haut Limousin