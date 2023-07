Visite de l’église Notre-Dame de Savigny Route du Manoir Savigny, 8 août 2023, Savigny.

Savigny,Manche

Visite guidée organisée par l’association de sauvegarde pour l’église de Savigny. Gratuit..

2023-08-08 15:00:00 fin : 2023-08-08 . .

Route du Manoir

Savigny 50210 Manche Normandie



Guided tour organized by the association of safeguard for the church of Savigny. Free of charge.

Visita guiada organizada por la asociación de conservación de la iglesia de Savigny. Entrada gratuita.

Geführte Besichtigung, organisiert von der Association de sauvegarde pour l’église de Savigny. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche