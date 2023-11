3ÈME SALON DU VIN Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher, 18 novembre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Pour les amateurs de vins, Saint Chély d’Apcher propose son 3ème Salon du vin !

L’entrée est gratuite.

Sur place, vous pourrez également retrouver Les délices de Mary pour vous restaurer.

Organisé par les Festivités Barrabandes avec la participation….

2023-11-18 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

Route du Malzieu

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



For wine lovers, Saint Chély d’Apcher is hosting its 3rd Wine Fair!

Admission is free.

On-site, you’ll also find Les délices de Mary for refreshments.

Organized by Festivités Barrabandes with the participation…

Para los amantes del vino, Saint Chély d’Apcher organiza su 3ª Feria del Vino

La entrada es gratuita.

También encontrará Les délices de Mary para comer algo.

Organizado por Festivités Barrabandes con la participación de…

Für Weinliebhaber bietet Saint Chély d’Apcher seine 3. Weinmesse an!

Der Eintritt ist kostenlos.

Vor Ort können Sie sich auch bei Les délices de Mary verpflegen.

Organisiert von den Festivités Barrabandes mit der Teilnahme…

Mise à jour le 2023-11-02 par 48 – OT Margeride en Gevaudan