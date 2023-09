GRAND LOTO DE LA CROIX ROUGE Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher, 1 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Grand Loto de la Croix rouge :

Sans ordinateur.

Que des lots de valeurs ! Bon d’achats, jambons, filets garnis, lots divers…….

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Route du Malzieu

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Red Cross Grand Loto:

No computer.

Only valuable prizes! Shopping vouchers, hams, fillets garnis, various prizes……

Grand Loto de la Croix rouge :

Sin ordenador.

¡Sólo valiosos premios! Vales de compra, jamones, filetes, premios varios……

Großes Lotto des Roten Kreuzes :

Ohne Computer.

Nur wertvolle Lose! Einkaufsgutscheine, Schinken, Filets garnis, diverse Lose……

Mise à jour le 2023-09-28 par 48 – OT Margeride en Gevaudan