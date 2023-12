MENU DE FÊTES AU DOCKS DU GR Route du Littoral Saint-Martin-de-Londres Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2023-12-24

fin : 2024-01-01 Célébrez la magie des fêtes de fin d’année avec le menu traiteur des Docks du Gr!

Laissez-vous séduire par des saveurs festives et une expérience culinaire inoubliable. Réservez dès maintenant pour un réveillon gourmand et éblouissez vos convives avec notre cuisine raffinée !.

Route du Littoral

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

