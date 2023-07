CANI-RANDO NOCTURNE Route du Larcenaire Bussang, 1 juillet 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Osez la cani-rando de nuit !

Avec notre meute de huskies nous vous proposons une activité ludique pour vous évader en famille ou entre amis. Equipés d’une lampe frontale, au cours d’une promenade pédagogique, vous serez reliés à votre binôme canin, un de nos huskies. Sur le chemin nous vous fournirons toutes les explications nécessaires à la connaissance de cette race et à la compréhension du langage canin. Nous aurons tout loisir de profiter de la fraîcheur des soirées d’été et des paysages à la tombée de la nuit. A mi-parcours nous vous offrons « l’apéro du Musher » dans un petit chalet typique de nos montagnes.

Plus de renseignements par téléphone ou par mail. Tous les jours de 19h à 22h sur réservation.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-07-30 . 30 EUR.

Route du Larcenaire

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Dare to cani-rando by night!

With our pack of huskies, we offer you a fun way to get away from it all, with family or friends. Equipped with a headlamp, during an educational walk, you’ll be linked to your canine buddy, one of our huskies. Along the way, we’ll give you all the explanations you need to get to know this breed and understand dog language. We’ll have plenty of time to enjoy the cool summer evenings and dusk landscapes. At the half-way point, we’ll offer you a « Musher’s aperitif » in a typical mountain chalet.

More information by phone or e-mail. Every day from 7pm to 10pm on reservation.

¡Atrévase con el piragüismo nocturno!

Con nuestra manada de huskies, le proponemos una divertida escapada en familia o con amigos. Equipado con una linterna frontal, durante un paseo educativo, irás unido a tu compañero canino, uno de nuestros huskies. Por el camino, le daremos todas las explicaciones necesarias para conocer esta raza y entender el lenguaje canino. Tendremos tiempo de sobra para disfrutar de las frescas tardes de verano y del paisaje al caer la noche. A mitad de camino, le ofreceremos un « aperitivo musher » en un pequeño chalet típico de nuestras montañas.

Más información por teléfono o correo electrónico. Todos los días de 19.00 a 22.00 h, previa reserva.

Wagen Sie eine nächtliche Cani-Rando!

Mit unserem Husky-Rudel bieten wir Ihnen eine spielerische Aktivität an, bei der Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden dem Alltag entfliehen können. Ausgestattet mit einer Stirnlampe, werden Sie im Laufe eines pädagogischen Spaziergangs mit Ihrem Hundepartner, einem unserer Huskys, verbunden. Auf dem Weg geben wir Ihnen alle notwendigen Erklärungen, um diese Rasse kennenzulernen und die Hundesprache zu verstehen. Wir werden alle Muße haben, die kühlen Sommerabende und die Landschaft bei Einbruch der Dunkelheit zu genießen. Auf halber Strecke bieten wir Ihnen « l’apéro du Musher » in einer kleinen, für unsere Berge typischen Hütte an.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder per E-Mail. Täglich von 19:00 bis 22:00 Uhr mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES