Marche et VTT pour le Téléthon Route du lac Léon, 25 novembre 2023, Léon.

Léon,Landes

VTT :

Inscriptions à partir de 12 h 30. Départs à partir de 13 h 30.

2 parcours : 25 et 39 km.

Marche :

Départ groupé du stade à 14 h.

2 parcours : 5 et 10 km.

Parcours non chronométrés. 2 beaux parcours vers le lac qui se rejoignent.

Venez nombreux…en famille, entre amis…

Participation financière libre. L’intégralité des bénéfices sera reversé au profit du Téléthon..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Route du lac Stade de rugby

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine



MOUNTAIN BIKING:

Registration from 12.30 pm. Departures from 1:30 pm.

2 courses: 25 and 39 km.

Walking :

Mass start from stadium at 2 pm.

2 routes: 5 and 10 km.

Untimed courses. 2 beautiful routes leading to the lake.

Come along…with family or friends…

Free financial participation. All profits will be donated to the Telethon.

BICICLETA DE MONTAÑA:

Inscripciones a partir de las 12.30 h. Salidas a partir de las 13h30.

2 recorridos: 25 y 39 km.

Senderismo:

Salida masiva desde el estadio a las 14h.

2 recorridos: 5 y 10 km.

Recorridos no cronometrados. 2 hermosas rutas que conducen al lago.

Acompáñenos… en familia o con amigos…

Participación financiera gratuita. Todos los beneficios se donarán al Teletón.

MOUNTAINBIKING :

Anmeldung ab 12:30 Uhr. Abfahrten ab 13:30 Uhr.

2 Strecken: 25 und 39 km.

Wandern:

Massenstart vom Stadion um 14 Uhr.

2 Strecken: 5 und 10 km.

Strecken ohne Zeitmessung. 2 schöne Strecken zum See, die zusammenlaufen.

Kommen Sie zahlreich… mit der Familie, unter Freunden…

Finanzielle Beteiligung frei. Der gesamte Erlös kommt dem Telethon zugute.

