Soirée Irlandaise Route du Lac Le Vigan, 9 mars 2024, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

L’espace Jean Carmet vous invite à une grande soirée de bal au parfum du trèfle et de la verte Erin !.

2024-03-09 20:30:00 fin : 2024-03-09 . 10 EUR.

Route du Lac

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



L’espace Jean Carmet invites you to a grand evening of ballroom dancing with the scent of shamrock and green Erin!

El Espace Jean Carmet le invita a una velada de baile al aroma del trébol y del verde Erin

Der Jean-Carmet-Raum lädt Sie zu einer großen Ballnacht mit dem Duft des Kleeblatts und des grünen Erin ein!

Mise à jour le 2023-09-02 par OT Gourdon