Théatre: « L’Art d’Etre Grand Père » Route du Lac Le Vigan, 18 novembre 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Jean Claude Drouot nous emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des mots..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . 20 EUR.

Route du Lac

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Jean Claude Drouot takes us even further in his love of texts and words.

Jean Claude Drouot nos lleva muy lejos en su amor por los textos y las palabras.

Jean Claude Drouot führt uns in seiner Liebe zu Texten und Wörtern noch sehr weit.

