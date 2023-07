Echassières – Passage du Tour de France Route du Kaolin Échassières, 12 juillet 2023, Échassières.

Échassières,Allier

Tour de France à Echassières : passage de la caravane à 12 h 50 et passage des coureurs entre 14 h 42 et 14 h 49. Animation BMX par le secours populaire et présence d’un stand buvette et de restauration par le foyer rural. Parking au Musée Wolframines..

2023-07-12 12:50:00 fin : 2023-07-12 14:50:00. .

Route du Kaolin

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Tour de France in Echassières: the caravan passes through at 12.50 p.m. and the riders pass through between 2.42 and 2.49 p.m. BMX entertainment by the secours populaire and a refreshment and food stand by the foyer rural. Parking at the Wolframines Museum.

Tour de Francia en Echassières: paso de la caravana a las 12.50 h y de los ciclistas entre las 14.42 y las 14.49 h. Animación BMX a cargo del secours populaire y puesto de refrescos y comida a cargo del foyer rural. Aparcamiento en el Museo Wolframines.

Tour de France in Echassières: Die Karawane fährt um 12:50 Uhr vorbei, die Fahrer kommen zwischen 14:42 und 14:49 Uhr vorbei. BMX-Animation durch die Volkshilfe und ein Getränke- und Essensstand durch den Foyer rural. Parkplatz am Wolframines-Museum.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de tourisme Val de Sioule