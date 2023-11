Dîner-spectacle avec Francky Pnose Route du Havre Étretat, 9 février 2024, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Plongez dans l’univers envoûtant de l’hypnose et du mentalisme lors de notre dîner-spectacle le vendredi 9 février à 20h !

Rejoignez-nous dans notre restaurant panoramique pour une soirée où la gastronomie rencontre le mystère

Un menu spécial sera concocté par notre Chef pour éveiller vos papilles

Réservez vite votre place pour une soirée inoubliable en famille ou entre amis !.

2024-02-09 20:00:00 fin : 2024-02-09 . .

Route du Havre

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Immerse yourself in the spellbinding world of hypnosis and mentalism at our dinner show on Friday, February 9 at 8pm!

Join us in our panoramic restaurant for an evening where gastronomy meets mystery

A special menu will be concocted by our Chef to tantalize your taste buds

Reserve your place now for an unforgettable evening with family and friends!

Sumérjase en el fascinante mundo de la hipnosis y el mentalismo en nuestra cena-espectáculo del viernes 9 de febrero a las 20:00 horas

Acompáñenos en nuestro restaurante panorámico para disfrutar de una velada en la que la gastronomía se une al misterio

Nuestro Chef preparará un menú especial para deleitar su paladar

Reserve ya su plaza para pasar una velada inolvidable en familia o entre amigos

Tauchen Sie bei unserer Dinnershow am Freitag, den 9. Februar um 20 Uhr in die bezaubernde Welt der Hypnose und des Mentalismus ein!

Begleiten Sie uns in unser Panoramarestaurant zu einem Abend, an dem die Gastronomie auf das Geheimnisvolle trifft

Unser Chefkoch wird ein spezielles Menü zusammenstellen, um Ihre Geschmacksknospen zu wecken

Reservieren Sie schnell Ihren Platz für einen unvergesslichen Abend mit der Familie oder mit Freunden!

