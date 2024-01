Chantier d’entretien de mares Tourbière de Rebière Nègre Route du Gué Peyrelevade, samedi 24 février 2024.

Peyrelevade Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 13:30:00

fin : 2024-02-24 16:30:00

Venez découvrir l’écosystème des mares et apprendre à entretenir une mare en participant à l’entretien courant des mares communales de Peyrelevade. Au programme : débroussaillage et curage des mares

Inscription obligatoire. En partenariat avec la Commune de Peyrelevade

Route du Gué Tourbière de Rebière Nègre

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



