P'tite visite sur les oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel
Vains

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-22 Idéale pour le jeune public, la p’tite visite de l’écomusée est une visite à l’intérieur du musée de courte durée (30 minutes) sur le thème des oiseaux de la Baie du Mont Saint-Michel.

Rendez-vous à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard..

Route du Grouin du Sud

Vains 50300 Manche Normandie

