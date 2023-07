La Fête du Sel Route du Grouin du Sud Vains, 10 septembre 2023, Vains.

Vains,Manche

Tout au long de la journée, démonstration de la fabrication du sel de l’Avranchin dans la saline de l’écomusée ; des ateliers pour enfants ; des énigmes sur la thématique du sel ; des expositions sur les salines de la Manche et la visite libre et gratuite de l’exposition permanente « Les hommes, la nature et les paysages de la Baie ».

A 14h, balade sur les plantes comestibles des prés-salés avec la guide nature de la Baie, Anne-Laure Falguières. Cette sortie sera suivie d’une dégustation. Réservation obligatoire.

A proximité, Fête de la Baie à Saint-Léonard : vide grenier, marché artisanal, exposition de véhicules anciens et restauration possible sur place..

2023-09-10 10:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Route du Grouin du Sud

Vains 50300 Manche Normandie



Throughout the day, demonstration of Avranchin salt-making in the ecomuseum’s saltworks; children’s workshops; salt-themed riddles; exhibitions on the saltworks of La Manche; and free admission to the permanent exhibition « Men, Nature and the Bay’s Landscapes ».

At 2pm, a walk on the edible plants of the salt meadows with the Bay’s nature guide, Anne-Laure Falguières. This outing will be followed by a tasting session. Reservations required.

Nearby, Fête de la Baie in Saint-Léonard: garage sale, craft market, vintage car show and on-site catering.

A lo largo del día, habrá una demostración de cómo se elabora la sal de Avranchin en las salinas del ecomuseo, talleres infantiles, puzles temáticos sobre la sal, exposiciones sobre las salinas de La Mancha y entrada gratuita a la exposición permanente « Los hombres, la naturaleza y los paisajes de la Bahía ».

A las 14:00 horas, paseo por las plantas comestibles de los prados salados con la guía de naturaleza de la Bahía, Anne-Laure Falguières. Esta excursión irá seguida de una degustación. Imprescindible reservar.

Cerca de allí, Fiesta de la Bahía en Saint-Léonard: venta de garaje, mercadillo de artesanía, exposición de coches antiguos y servicio de catering in situ.

Den ganzen Tag über: Vorführung der Salzherstellung aus Avranchin in der Saline des Ökomuseums; Workshops für Kinder; Rätsel zum Thema Salz; Ausstellungen über die Salinen des Ärmelkanals und freie und kostenlose Besichtigung der Dauerausstellung « Menschen, Natur und Landschaften der Bucht ».

Um 14 Uhr: Spaziergang zu den essbaren Pflanzen der Salzwiesen mit der Naturführerin der Bucht, Anne-Laure Falguières. Im Anschluss an diesen Ausflug findet eine Verkostung statt. Eine Reservierung ist erforderlich.

In der Nähe, Fête de la Baie in Saint-Léonard: Flohmarkt, Kunsthandwerksmarkt, Ausstellung von Oldtimern und Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche