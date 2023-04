Atelier « Petit fermier » Route du Gerbier Les Estables Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Les Estables

Atelier « Petit fermier » Route du Gerbier, 12 avril 2023, Les Estables . Les Estables ,Haute-Loire , Atelier « Petit fermier » EUR Gaec à la bonne fourche Route du Gerbier Les Estables Haute-Loire Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche

2023-04-12 – 2023-04-12

Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche

Les Estables

Haute-Loire . EUR 25 Atelier « Petit fermier » pour découvrir et prendre soin des animaux de la ferme.

Durée 2h, pour les enfants de 4 à 12 ans. Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche Les Estables

