Caravane des sports route du fond d’orveau Civaux, 13 juillet 2023, Civaux.

Civaux,Vienne

Venez participer aux ateliers de la caravane des sports à Civaux. RDV au stade de Civaux.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 16:00:00. .

route du fond d’orveau stade de Civaux

Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the sports caravan workshops in Civaux. Meet at Civaux stadium

Ven a participar en los talleres de caravanas deportivas en Civaux. Punto de encuentro en el estadio de Civaux

Nehmen Sie an den Workshops der Sportkarawane in Civaux teil. RDV am Stadion von Civaux

Mise à jour le 2023-07-02 par ACAP