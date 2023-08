Bacchus Quartet Route du Coudray Seuilly, 22 octobre 2023, Seuilly.

Seuilly,Indre-et-Loire

Le Bacchus Quartet est la rencontre (c’est banal, mais c’est ainsi…) entre quatre musicien(ne)s qui, au-delà d’aimer partager de l’amitié et de l’amour, aiment à confronter leurs différentes sensibilités musicales à travers un projet hybride et sans complexes..

Dimanche 2023-10-22 15:00:00 fin : 2023-10-22 . 15 EUR.

Route du Coudray

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Bacchus Quartet is the meeting (it?s banal, but that?s how it is?) of four musicians who, beyond sharing friendship and love, like to confront their different musical sensibilities through a hybrid, uninhibited project.

El Cuarteto Baco es la reunión (es banal, pero es así…) de cuatro músicos que, además de compartir amistad y amor, gustan de confrontar sus diferentes sensibilidades musicales a través de un proyecto híbrido y sin complejos.

Das Bacchus-Quartett ist die Begegnung (es ist banal, aber es ist so?) von vier Musikern, die nicht nur gerne Freundschaft und Liebe teilen, sondern auch ihre unterschiedlichen musikalischen Sensibilitäten in einem hybriden und unkomplizierten Projekt miteinander konfrontieren.

