Exposition de patchworks Route du Colombier Espeluche, 30 septembre 2023, Espeluche.

Espeluche,Drôme

Venez nombreux admirer les réalisations de l’Atelier du Patchwork sur le thème

« Fleurs des jardins » et « Jardins japonais »..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Route du Colombier Salle des fêtes

Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and admire the creations of the Patchwork Workshop on the theme of

« Garden flowers » and « Japanese gardens ».

Venga a admirar los trabajos del Taller de Patchwork sobre el tema de

« Flores de jardín » y « Jardines japoneses ».

Kommen Sie zahlreich und bewundern Sie die Arbeiten des Ateliers du Patchwork zu den Themen

« Gartenblumen » und « Japanische Gärten ».

Mise à jour le 2023-09-28 par Montélimar Tourisme Agglomération