Pontx Pailazoa Route du Col de Saint Ignace Ascain, 27 décembre 2023 18:00, Ascain.

Ascain,Pyrénées-Atlantiques

Klaseko txirrinak jo du eta eskolara berandu iritsi da Pontx. Lagunekin elkartu eta egunari aurre egiteko prest dagoela, irakaslea ez da agertu; gaixotu egin da. Pontxek iraskale kargua hartuko du eta ikaskideekin egun osorako lana betetzea izango du helburu. Matematikak, jolasa, zientziak, musika, eta irriarekin batera, ikasteko momentu ideala partekatuko dute ikasgelako lagunek. Umorea, magia, kantua, irria eta sorpresak batzen dituen ikuskizuna da.

La sonnerie de la classe a sonné, Pontx est arrivé en retard à l’école. Maintenat qu’il a retrouvé ses copains et qu’il est prêt à commencer la journée, l’enseignant n’est pas venu, il est malade.

Pontxva le remplacer et aura pour objectif de travailler avec ses camarades toute la journée.

Avec les mathématiques, le jeu, les sciences, la musique et le rire, les camarades de classe partageront le moment idéal pour apprendre..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 19:30:00. EUR.

Route du Col de Saint Ignace Salle Biltoki

Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The school bell rang and Pontx was late for school. Now that he’s back with his friends and ready to start the day, the teacher hasn’t turned up – he’s ill.

Pontxva replaces him and aims to work with his classmates all day long.

With math, games, science, music and laughter, the classmates will share the ideal moment for learning.

Sonó el timbre del colegio y Pontx llegó tarde a clase. Ahora que se ha reunido con sus amigos y está listo para empezar el día, el profesor no ha aparecido: está enfermo.

Pontxva le sustituye y se propone trabajar con sus amigos durante todo el día.

Con matemáticas, juegos, ciencia, música y risas, los compañeros compartirán un tiempo ideal para aprender.

Die Klassenglocke hat geklingelt und Pontx ist zu spät in die Schule gekommen. Jetzt, wo er seine Freunde gefunden hat und bereit ist, den Tag zu beginnen, ist der Lehrer nicht gekommen, weil er krank ist.

Pontxva springt für ihn ein und hat das Ziel, den ganzen Tag mit seinen Freunden zu arbeiten.

Mit Mathematik, Spielen, Naturwissenschaften, Musik und Lachen werden die Klassenkameraden die perfekte Zeit zum Lernen miteinander teilen.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Pays Basque