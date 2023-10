Journée « Cultiver les énergies » Route du Chatenet Le Vigen, 7 novembre 2023, Le Vigen.

Le Vigen,Haute-Vienne

Cette journée de rencontre, à destination de la profession agricole, des syndicats et des collectivités territoriales, a pour but d’échanger autour des thèmes suivants : méthanisation, agrivoltaïsme et bois / énergie.

Participation sur inscription.

Le programme :

9h45 | Accueil

10h00 | Discours d’ouverture

11h00 | Conférence sur la méthanisation : l’opportunité de la méthanisation pour nos exploitations

12h30 | Buffet de produits locaux offerts (inscription obligatoire)

14h00 | Intervention de la Préfecture de la Haute-Vienne, d’ENEDIS et de GRDF sur la loi d’accélération des énergies renouvelables

15h00 | Conférence sur l’Agrivoltaïsme : des projets mais pas sans conditions !

15h45 | Intervention de REDEN : retour d’expériences sur des expérimentations (serre photovoltaïque et projet agrivoltaïque en bovin)

16h30 | Conférence sur le bois / énergie (production de plaquette litière..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 18:00:00. .

Route du Chatenet

Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This one-day event, aimed at the farming profession, trade unions and local authorities, is designed to encourage discussion on the following topics: methanization, agrivoltaics and wood/energy.

Registration required.

Program:

9:45 am | Welcome

10h00 | Opening speech

11h00 | Conference on methanization: the opportunity of methanization for our farms

12:30 pm | Buffet of local products (registration required)

2:00 pm Speech by Préfecture de la Haute-Vienne, ENEDIS and GRDF on the Renewable Energies Acceleration Act

15h00 | Conference on Agrivoltaics: projects, but not without conditions!

15h45 | REDEN: feedback on experiments (photovoltaic greenhouse and agrivoltaic cattle project)

16:30 | Conference on wood/energy (production of wood chips for bedding.

El objetivo de esta jornada, dirigida a los profesionales de la agricultura, los sindicatos y las autoridades locales, es debatir los siguientes temas: metanización, agrivoltaica y madera/energía.

Inscripción obligatoria.

El programa:

9.45 h | Bienvenida

10:00 | Discurso de apertura

11:00 h | Conferencia sobre la metanización: la oportunidad de la metanización para nuestras granjas

12:30 | Buffet de productos locales (inscripción obligatoria)

14:00 | Intervención de la Prefectura de Haute-Vienne, ENEDIS y GRDF sobre la Ley de aceleración de las energías renovables

15h00 | Conferencia sobre Agrivoltaics: ¡proyectos pero no sin condiciones!

15h45 | REDEN: balance de los experimentos (invernadero fotovoltaico y proyecto de ganado agrivoltaico)

16h30 | Conferencia sobre madera/energía (producción de virutas de madera para camas).

Dieser Begegnungstag für den landwirtschaftlichen Berufsstand, Gewerkschaften und Gebietskörperschaften dient dem Austausch zu folgenden Themen: Methanisierung, Agrivoltaik und Holz / Energie.

Teilnahme nach Anmeldung.

Das Programm :

9.45 Uhr | Begrüßung

10.00 Uhr | Eröffnungsrede

11.00 Uhr | Konferenz über Biogasanlagen: Die Chance der Biogasanlage für unsere Betriebe

12.30 | Kostenloses Buffet mit lokalen Produkten (Anmeldung erforderlich)

14.00 Uhr | Beitrag der Präfektur der Haute-Vienne, von ENEDIS und GRDF zum Gesetz zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien

15.00 Uhr | Konferenz über Agrivoltaik: Projekte, aber nicht ohne Bedingungen!

15.45 Uhr | Vortrag von REDEN: Erfahrungsberichte zu Experimenten (Photovoltaik-Gewächshaus und Agrivoltaik-Projekt bei Rindern)

16.30 Uhr | Vortrag über Holz / Energie (Produktion von Hackschnitzeln Einstreu.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Limoges Métropole