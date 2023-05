32ème expo-concours peintures & sculptures Route du Château, 10 juin 2023, Saint-Laurent-de-Brèvedent.

Saint-Laurent-de-Brèvedent,Seine-Maritime

Le 32ème expo-concours de peintures & sculptures se tiendra à la salle du Château, à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le samedi 10 et le dimanche 11 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les membres du jury sont : J.P Accault, D. Laignel, N. Ledru et D. Quertier.

Vernissage de l’événement le vendredi 9 juin à 18h..

Samedi 2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 12:00:00. .

Route du Château

Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie



The 32nd exhibition-competition of paintings & sculptures will be held at the Castle Hall, in Saint-Laurent-de-Brèvedent, on Saturday 10 and Sunday 11 June from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

The members of the jury are : J.P Accault, D. Laignel, N. Ledru and D. Quertier.

Opening of the event on Friday, June 9 at 6 pm.

La 32ª exposición y concurso de pintura y escultura se celebrará en la Salle du Château, en Saint-Laurent-de-Brèvedent, el sábado 10 y el domingo 11 de junio de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

Los miembros del jurado son : J.P Accault, D. Laignel, N. Ledru y D. Quertier.

Inauguración del acto el viernes 9 de junio a las 18.00 horas.

Der 32. Expo-Wettbewerb für Gemälde & Skulpturen findet im Saal des Schlosses in Saint-Laurent-de-Brèvedent am Samstag, den 10. und Sonntag, den 11. Juni von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr statt.

Die Mitglieder der Jury sind: J.P. Accault, D. Laignel, N. Ledru und D. Quertier.

Vernissage der Veranstaltung am Freitag, den 9. Juni um 18 Uhr.

