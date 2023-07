Château de Mercuès Route du Château Mercuès, 12 juillet 2023, Mercuès.

Mercuès,Lot

Le Château de Mercuès fait partie de ces endroits que l’on imagine, que l’on rêve, que l’on invente. S’il semble sorti tout droit d’un conte, son riche passé peut réellement illustrer de passionnantes pages d’un livre d’histoire. Séjourner à Mercuès, c’est plonger dans un site épique et un cru exceptionnel. À la fois Relais & Châteaux 4 étoiles, restaurant gastronomique et domaine viticole produisant des grands vins Malbec de Cahors, le Château de Mercuès s’impose comme un havre de paix au cœur du Quercy..

Route du Château

Mercuès 46090 Lot Occitanie



Château de Mercuès is a place that one could only imagine, dream of, or invent. The chateau looks like it’s out of a fairy tale, its rich past could actually illustrate exciting pages of a storybook. Staying at Mercuès is like diving into an epic site and a fine wine Malbec from Cahors.

Altogether a Relais & Chateaux 4 stars hotel, a gourmet restaurant and a winery, Chateau de Mercuès establishes itself as a haven of peace in the heart of Quercy.

Digno de una obra maestra, testigo de momentos destacados de la Historia de Francia a través de sus ocho siglos de historia, el Castillo de Mercuès conjuga cultura e historia en una armonía perfecta. Viñedo-hotel excepcional, a la vez “Relais & Châteaux” 4 estrellas, restaurante gastronómico con estrellas Michelin y explotación vitícola, el Castillo de Mercuès se impone como un remanso de paz en el corazón del Quercy. Le acogemos de mayo a octubre, con reserva, para una visita seguida de una degustación.

Das Schloss Mercuès gehört zu den Orten, die man sich vorstellt, von denen man träumt und die man erfindet. Auch wenn es einem Märchen entsprungen zu sein scheint, kann seine reiche Vergangenheit tatsächlich spannende Seiten in einem Geschichtsbuch illustrieren. Ein Aufenthalt in Mercuès bedeutet, in einen epischen Ort und einen außergewöhnlichen Wein einzutauchen. Das Château de Mercuès ist ein 4-Sterne-Relais & Châteaux, ein Gourmetrestaurant und ein Weingut, das große Malbec-Weine aus Cahors produziert.

