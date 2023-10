Château en Fête – Château de Grignols Route du château Granhou Grignols, 13 avril 2024, Grignols.

Grignols,Dordogne

Visites guidées du château à 11h et 14h30.

Le château de Grignols est privé. Exceptionnellement, il ouvrira ses portes le 30 avril avec une visite intérieure guidée (sur réservation) et balade dans le parc (sans réservation).

Marché médiéval avec démonstration, jeux pour enfants, animations….

2024-04-13 fin : 2024-04-28 . .

Route du château Granhou

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Guided tours of the castle at 11am and 2:30pm.

The castle of Grignols is private. Exceptionally, it will open its doors on April 30th with a guided tour (on reservation) and a walk in the park (without reservation).

Medieval market with demonstration, games for children, animations…

Visitas guiadas al castillo a las 11h y a las 14h30.

El castillo de Grignols es privado. Excepcionalmente, abrirá sus puertas el 30 de abril con una visita guiada del interior (con reserva) y un paseo por el parque (sin reserva).

Mercado medieval con demostración, juegos para niños, animaciones…

Geführte Besichtigungen des Schlosses um 11 Uhr und 14:30 Uhr.

Das Schloss Grignols befindet sich in Privatbesitz. Ausnahmsweise öffnet es am 30. April seine Pforten mit einer geführten Innenbesichtigung (Reservierung erforderlich) und einem Spaziergang durch den Park (keine Reservierung erforderlich).

Mittelalterlicher Markt mit Vorführungen, Spiele für Kinder, Animationen…

Mise à jour le 2023-10-26 par Groupe CDT 24