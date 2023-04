Châteaux en fête – Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies

Châteaux en fête – Château de Commarque Route du Château de Commarque, 21 avril 2023, Les Eyzies . Les Eyzies ,Dordogne , Châteaux en fête – Château de Commarque Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies Dordogne Route du Château de Commarque Château de Commarque

2023-04-21 – 2023-04-21

Route du Château de Commarque Château de Commarque

Les Eyzies

Dordogne . TIR AU PROPULSEUR Venez apprendre les méthodes de chasse des sociétés préhistoriques. Atelier compris dans le prix d’entrée soit:

Adulte: 9.80€

Etudiant: 8€

6-17 ans: 6.50€

Gratuit pour les moins de 6 ans Cette animation est prévue en extérieur. TIR AU PROPULSEUR Venez apprendre les méthodes de chasse des sociétés préhistoriques. Atelier compris dans le prix d’entrée soit:

Adulte: 9.80€

Etudiant: 8€

6-17 ans: 6.50€

Gratuit pour les moins de 6 ans Cette animation est prévue en extérieur. +33 5 53 59 00 25 Château de Commarque Lightning Chris

Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Les Eyzies Dordogne Route du Château de Commarque Château de Commarque Ville Les Eyzies Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Route du Château de Commarque Château de Commarque Les Eyzies

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les eyzies /

Châteaux en fête – Château de Commarque Route du Château de Commarque 2023-04-21 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies 21 avril 2023 Château de Commarque Route du Château de Commarque Les Eyzies Dordogne Dordogne Route du Château de Commarque Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne