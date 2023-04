Atelier numismatique Route du Château Claracq Claracq Catégories d’Évènement: Claracq

Pyrénées-Atlantiques

Atelier numismatique Route du Château, 18 avril 2023, Claracq Claracq. Claracq ,Pyrénées-Atlantiques , Claracq Atelier numismatique EUR Musée gallo-romain Route du Château Claracq Pyrénées-Atlantiques Route du Château Musée gallo-romain

2023-04-18 – 2023-04-18

Route du Château Musée gallo-romain

Claracq

Pyrénées-Atlantiques Claracq . EUR 5 5 Atelier numismatique : initiation à la lecture et à l’analyse des pièces de monnaies romaines. A la fin de l’atelier, chaque enfant frappe sa propre pièce de monnaie et repart avec. A partir de 8 ans ! Sur réservation. Atelier numismatique : initiation à la lecture et à l’analyse des pièces de monnaies romaines. A la fin de l’atelier, chaque enfant frappe sa propre pièce de monnaie et repart avec. A partir de 8 ans ! Sur réservation. +33 9 67 13 86 69 Musée gallo-romain Wikipedia

Route du Château Musée gallo-romain Claracq

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Claracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Claracq Adresse Claracq Pyrénées-Atlantiques Route du Château Musée gallo-romain Ville Claracq Claracq Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Route du Château Musée gallo-romain Claracq

Claracq Claracq Claracq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claracq claracq/

Atelier numismatique Route du Château 2023-04-18 was last modified: by Atelier numismatique Route du Château Claracq 18 avril 2023 Claracq Musée gallo-romain Route du Château Claracq Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Route du Château Claracq

Claracq Claracq Pyrénées-Atlantiques