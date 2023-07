La Margoulette Route du château Bergnicourt, 12 juillet 2023, Bergnicourt.

Bergnicourt,Ardennes

Vente directe et visite de la brasserie par groupe de 12 personnes au tarif de 5€ par pers. + dégustation offerte. Ouverte mardi, jeudi et vendredi 14h30-18h30 et le samedi 15h30-18h30..

Route du château

Bergnicourt 08300 Ardennes Grand Est



Direct sale and visit of the brewery for groups of 12 people at the rate of 5? per person + free tasting. Open Tuesday, Thursday and Friday 2:30-6:30 pm and Saturday 3:30-6:30 pm.

Venta directa y visita de la cervecería para grupos de 12 personas a razón de 5? por persona + degustación gratuita. Abierto martes, jueves y viernes de 14.30 a 18.30 h y sábados de 15.30 a 18.30 h.

Direktverkauf und Besichtigung der Brauerei für Gruppen von 12 Personen zum Preis von 5 ? pro Person + kostenlose Verkostung. Geöffnet dienstags, donnerstags und freitags von 14:30 bis 18:30 Uhr und samstags von 15:30 bis 18:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme