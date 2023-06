L’Explorateur : Découverte de la Fromagerie Dumesnil Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil, 31 août 2023, Saint-Vincent-Cramesnil.

Saint-Vincent-Cramesnil,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Découverte de la Fromagerie Dumesnil

Une visite de La Fromagerie Dumesnil devrait permettre de répondre à toutes vos questions quant à l’élevage des vaches laitières et la confection des fromages au lait cru et produits laitiers. Après une promenade dans les champs où votre guide vous expliquera comment le fermier s’occupe de ses animaux, vous serez dirigé vers la fromagerie. Vous y verrez le processus de transformation du lait en fromage et on vous y expliquera les détails de cette fabrication.

Tout public – Durée : 1h30

Tarif : 7€ / adulte – 4€ / enfant (de moins de 12 ans)

Réservation obligatoire.

2023-08-31 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-31 16:30:00. .

Route du Castillon

Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Discovery of Fromagerie Dumesnil

A visit to La Fromagerie Dumesnil should answer all your questions about raising dairy cows and making raw milk cheeses and dairy products. After a walk through the fields, where your guide will explain how the farmer looks after his animals, you will be directed to the cheese dairy. Here, you’ll see how milk is transformed into cheese, and you’ll be given a detailed explanation of the process.

Open to all – Duration: 1h30

Price: 7? / adult – 4? / child (under 12)

Reservation required

L’Explorateur verano 2023 – Descubrimiento de la Fromagerie Dumesnil

Una visita a la Fromagerie Dumesnil debería responder a todas sus preguntas sobre la cría de vacas lecheras y la elaboración de quesos de leche cruda y productos lácteos. Tras un paseo por los campos, donde su guía le explicará cómo cuida el ganadero de sus animales, le llevarán a la quesería. Aquí verá el proceso de transformación de la leche en queso y le explicarán detalladamente cómo se elabora.

Abierto a todos – Duración: 1h30

Precio: 7 EUR / adulto – 4 EUR / niño (menor de 12 años)

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Entdeckung der Käserei Dumesnil

Ein Besuch in der Käserei Dumesnil sollte all Ihre Fragen über die Aufzucht von Milchkühen und die Herstellung von Rohmilchkäse und Milchprodukten beantworten. Nach einem Spaziergang über die Felder, bei dem Ihnen Ihr Reiseleiter erklärt, wie der Bauer seine Tiere versorgt, werden Sie in die Käserei geführt. Dort sehen Sie, wie die Milch in Käse umgewandelt wird, und Sie werden über die Details der Käseherstellung aufgeklärt.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 7 Euro/Erwachsener – 4 Euro/Kind (unter 12 Jahren)

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche