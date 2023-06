L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Visite à la ferme pour apprenti fromager Route du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil, 20 juillet 2023, Saint-Vincent-Cramesnil.

Saint-Vincent-Cramesnil,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Visite à la ferme pour apprenti fromager

Au sein d’un clos masure typique de la région, découvrez les animaux de la ferme Dumesnil et la production de fromage. Les petites mains aidées des grandes pourront participer à une étape de fabrication avant une petite dégustation.

A partir de 6 ans – Durée : 2h

Tarif : 5€ – Gratuit pour les moins de 3 ans

Réservation obligatoire.

2023-07-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Route du Castillon

Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur été 2023 – Family events – Farm visit for apprentice cheesemakers

Discover the animals of the Dumesnil farm and cheese production in a typical local farmhouse. Little hands, with the help of big ones, can take part in the cheese-making process, before enjoying a tasting session.

From 6 years – Duration: 2 hours

Price: 5? – Free for children under 3

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Visita a la granja de aprendices queseros

En una granja típica de la región, descubra los animales de la granja Dumesnil y la fabricación del queso. Los pequeños, con la ayuda de los grandes, podrán participar en el proceso de fabricación del queso antes de disfrutar de una degustación.

A partir de 6 años – Duración: 2 horas

Precio: 5? – Gratis para menores de 3 años

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Besuch auf dem Bauernhof für Käserlehrlinge

Entdecken Sie in einem für die Region typischen Bauernhaus die Tiere des Bauernhofs Dumesnil und die Käseproduktion. Kleine Hände, die von großen unterstützt werden, können an einem Herstellungsschritt teilnehmen, bevor sie eine kleine Kostprobe nehmen.

Ab 6 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis: 5 ? – Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche