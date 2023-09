Tech Châtaigne : 6ème édition du salon régional de la Châtaigne Route du Cabaret Saint-Yrieix-la-Perche, 6 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Le salon professionnel Tech-Châtaigne est de retour à Saint-Yrieix. Le Département soutient cet évènement qui permet de tout savoir sur ce fruit du Limousin avec un programme diversifié pour les professionnels et le grand public : rencontres, conférences, démonstrations !…Buvette et restauration sur place sur réservarion..

2023-10-06 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Route du Cabaret

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Tech-Châtaigne trade show is back in Saint-Yrieix. The Département supports this event, which gives visitors the chance to find out all there is to know about this Limousin fruit, with a diversified program for professionals and the general public: meetings, conferences, demonstrations!… Refreshments and catering on site on reservation.

El salón Tech-Châtaigne vuelve a Saint-Yrieix. El Departamento apoya este evento, que ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir todo lo que hay que saber sobre esta fruta del Lemosín, con un programa variado para profesionales y público en general: reuniones, conferencias, demostraciones, etc. Refrescos y comida disponibles in situ previa reserva.

Die Fachmesse Tech-Châtaigne findet wieder in Saint-Yrieix statt. Das Departement unterstützt diese Veranstaltung, auf der Sie alles über diese Frucht aus dem Limousin erfahren können, mit einem abwechslungsreichen Programm für Fachleute und die breite Öffentlichkeit: Treffen, Vorträge, Vorführungen!… Getränke und Speisen vor Ort auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays de Saint-Yrieix