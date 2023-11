ATELIER VINS & FROMAGES : LE LIEN DU TERROIR Route du Brestalou Vacquières, 2 décembre 2023, Vacquières.

Vacquières,Hérault

A Vacquières, le Château de Lascaux propose, samedi 2 décembre, une visite guidée du domaine suivie d’un atelier Vins & Fromages..

2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Route du Brestalou

Vacquières 34270 Hérault Occitanie



In Vacquières, Château de Lascaux is offering a guided tour of the estate on Saturday December 2, followed by a Wine & Cheese workshop.

En Vacquières, el Château de Lascaux ofrece el sábado 2 de diciembre una visita guiada por la finca, seguida de un taller de vino y queso.

In Vacquières bietet das Château de Lascaux am Samstag, den 2. Dezember, eine Führung durch das Weingut mit anschließendem Wein- und Käseworkshop an.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP