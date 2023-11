Soirée tartiflette Route du Bourg Roumagne, 25 novembre 2023, Roumagne.

Roumagne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la soirée tartiflette organisée par les joueurs de l’ASM XV. Réservation avant le 21 novembre. Apportez vos couverts complets..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Route du Bourg Salle des fêtes

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come along to the tartiflette evening organized by the ASM XV players. Reservations required by November 21. Bring your own cutlery.

Ven a la velada tartiflette organizada por los jugadores del ASM XV. Es necesario reservar antes del 21 de noviembre. Traiga su juego completo de cubiertos.

Kommen Sie zahlreich zum Tartiflette-Abend, der von den Spielern der ASM XV organisiert wird. Reservierung vor dem 21. November. Bringen Sie Ihr vollständiges Besteck mit.

