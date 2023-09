Semaine bleue : Après-midi dansant Route du Bourg Mont, 5 octobre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

Par le réseau des EHPAD Béarn et Soule.

Entrée prévue de 14h à 15h..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 17:00:00. EUR.

Route du Bourg Salle des fêtes de Gouze

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Béarn and Soule EHPAD network.

Admission from 2pm to 3pm.

A cargo de la red EHPAD de Béarn y Soule.

Entrada de 14h a 15h.

Durch das Netzwerk der Alten- und Pflegeheime Béarn und Soule.

Eintritt von 14:00 bis 15:00 Uhr vorgesehen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn