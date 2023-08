Exposition : « Les noms de lieux à Saint-Martin » Route du bord du lac Saint-Martin-Terressus Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Martin-Terressus Exposition : « Les noms de lieux à Saint-Martin » Route du bord du lac Saint-Martin-Terressus, 16 septembre 2023, Saint-Martin-Terressus. Exposition : « Les noms de lieux à Saint-Martin » 16 et 17 septembre Route du bord du lac Gratuit. Entrée libre. Cette exposition, résultat du travail effectué à partir du cadastre renouvelé de 1943 se propose de retrouver l’origine et la signification du nom des différents lieux dits, hameaux et parcelles de la commune de Saint-Martin-Terressus. Route du bord du lac 87400 Saint-Martin Terressus Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 39 74 08 Découvrez la salle du plan d’eau. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

