Cours de skateboard Route du Bois Assat, 4 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

SKAB fait ses portes ouvertes au skatepark d’Assat !

Venez voir les moniteurs qui seront là pour vous faire essayer et découvrir l’activité ainsi que vous donner tous les renseignements nécessaires..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 15:00:00. EUR.

Route du Bois Skatepark

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



SKAB is holding an open house at the Assat skatepark!

Come and see our instructors, who will be on hand to let you try out and discover the activity, and give you all the information you need.

SKAB organiza una jornada de puertas abiertas en el skatepark de Assat

Ven a ver a los monitores, que te ayudarán a probar y descubrir la actividad, además de darte toda la información que necesites.

SKAB hat seinen Tag der offenen Tür im Skatepark von Assat!

Kommen Sie vorbei und sehen Sie sich die Skatelehrer an, die da sein werden, um Sie die Aktivität ausprobieren und entdecken zu lassen sowie Ihnen alle nötigen Informationen zu geben.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay