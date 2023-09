Vide grenier Route du Bois Assat, 1 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Venez dénicher de nombreux articles dans ce vide grenier organisé par l’Association des Parents d’élèves !

Pour les exposants, merci de nous contacter par mail pour obtenir le bulletin d’inscription et nous le retourner par courrier avec le règlement. Installation à partir de 7h..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 19:00:00. EUR.

Route du Bois Salle polyvalente

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and find many items at this garage sale organized by the Parents’ Association!

For exhibitors, please contact us by e-mail to obtain the registration form and return it by post with payment. Set-up from 7 a.m.

¡Ven y encuentra un montón de gangas en esta venta de garaje organizada por la Asociación de Padres!

Los expositores deben ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para obtener el formulario de inscripción y enviárnoslo por correo postal junto con el pago. Montaje a partir de las 7h.

Auf diesem von der Elternvereinigung organisierten Flohmarkt finden Sie zahlreiche Artikel!

Aussteller kontaktieren uns bitte per E-Mail, um das Anmeldeformular zu erhalten und es uns per Post mit der Bezahlung zuzusenden. Aufbau ab 7 Uhr.

