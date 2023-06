Visite guidée : Le prt d’Antifer, un géant sur la mer Route du Belvédère Saint-Jouin-Bruneval, 24 juin 2023, Saint-Jouin-Bruneval.

Saint-Jouin-Bruneval,Seine-Maritime

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat avec HAROPA – Port du Havre (parcours en car)

Calibré pour l’accueil des pétroliers de plus de 500 000 tonnes, le port d’Antifer reste un équipement hors du commun. La visite vous propose de découvrir ces installations vertigineuses.

A partir de 10 ans – Départs à 10h, 11h et 12h – Durée : 45 min

Réservation obligatoire avant le 9 juin (copie de la pièce d’identité à fournir à la réservation)

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-06-24

Route du Belvédère

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie



Organized by Pays d’Art et d’Histoire, in partnership with HAROPA – Port du Havre (coach tour)

Calibrated to receive tankers of over 500,000 tonnes, the port of Antifer remains an extraordinary facility. The visit proposes to discover these vertiginous installations.

Ages 10 and up – Departures at 10am, 11am and 12pm – Duration: 45 min

Reservations required by June 9 (copy of ID to be provided with reservation)

Meeting point communicated at registration.

Organizado por Pays d’Art et d’Histoire, en colaboración con HAROPA – Port du Havre (circuito en autocar)

Calibrado para recibir petroleros de más de 500.000 toneladas, el puerto de Antifer sigue siendo una instalación extraordinaria. Esta visita le llevará a descubrir estas vertiginosas instalaciones.

A partir de 10 años – Salidas a las 10h, 11h y 12h – Duración: 45 min

Imprescindible reservar antes del 9 de junio (es necesario presentar un documento de identidad)

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire, in Partnerschaft mit HAROPA – Port du Havre (Busfahrt)

Der Hafen von Antifer ist auf die Aufnahme von Öltankern mit einem Gewicht von über 500.000 Tonnen ausgelegt und bleibt eine außergewöhnliche Einrichtung. Die Tour bietet Ihnen die Möglichkeit, diese schwindelerregenden Anlagen zu entdecken.

Ab 10 Jahren – Abfahrt um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr – Dauer: 45 Min

Reservierung vor dem 9. Juni erforderlich (Kopie des Personalausweises muss bei der Reservierung vorgelegt werden)

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

